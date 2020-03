Sociedade

17 de março 2020

EM DIRETO | Nasceu o primeiro bebé filho de infetada. Ordem diz que 20% dos infetados são médicos

Mulher deu à luz, segunda-feira à noite, no Hospital de São João, no Porto, onde estava internada. Ordem dos Médicos fala em percentagem preocupante de médicos com coronavírus.