20 de novembro 2020

EM DIRETO | Natal pode ser passado em estado de emergência

O Presidente da República dirigiu-se ao país, esta sexta-feira, e deixou claro que o estado de emergência pode estar em vigor na época natalícia. Marcelo admitiu também a existência de uma terceira vaga no início do próximo ano. a comunicação do chefe de Estado coincide com o dia em que foi aprovada a renovação do estado de emergência e em que foram registados 6.489 novos casos de covid-19 e 61 óbitos.