Sociedade

23 de junho 2020

EM DIRETO | Novas regras na Grande Lisboa já entraram em vigor. Crime de desobediência para quem desrespeitar confinamento

À meia noite entraram em vigor várias medidas para controlar a propagação do novo coronavírus na região da Grande Lisboa, nomeadamente o limite máximo de ajuntamentos de dez pessoas e o encerramento dos estabelecimentos, à exceção dos restaurantes, pelas 20h00. A resolução do Conselho de Ministros estipula que quem não cumprir estas regras fica sujeito ao crime de desobediência - punido por lei com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias, ou pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias.