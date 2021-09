23 de setembro 2021

EM DIRETO | O que muda a partir de 1 de outubro

No dia 1 de outubro, Portugal entra numa nova fase de desconfinamento com o levantamento de várias restrições, anunciou o primeiro-ministro esta quinta-feira. No início do próximo mês, o país vai passar do estado de contingência para o estado de alerta. Conheça todas as mudanças.