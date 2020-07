Sociedade

7 de julho 2020

EM DIRETO| OMS admite transmissão pelo ar no dia em que Portugal regista mais 9 mortos e 287 infetados

OMS admite publicamente a possibilidade de o novo coronavírus se poder transmitir pelo ar, sem contacto direto, e sublinha a importância da adoção de comportamento preventivos. As declarações da entidade foram feitas no dia em que morreram mais nove pessoas nas últimas 24 horas em Portugal devido à covid-19. No mesmo período foram ainda registados mais 287 casos de contágio.