Sociedade

23 de março 2020

EM DIRETO | OMS alerta para aceleração da pandemia, Europa ultrapassa as 10 mil mortes

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou, esta segunda-feira, para o aceleramento da pandemia de covid-19. O novo coronavírus já provocou a morte de mais de 15 mil pessoas no mundo inteiro e já foram registados quase 360 mil casos de infeção. Em Portugal morreram nove pessoas nas últimas 24 horas e o número de casos confirmados subiu para 2060. Em Itália é o segundo dia consecutivo em que diminui o número de novos casos no país. Mas só quando a tendência se prolonga por três dias se pode considerar, segundo os especialistas, que a propagação do novo coronavírus está efetivamente em fase decrescente.