Sociedade

19 de novembro 2020

EM DIRETO | Onde existe maior probabilidade de ser infetado? Estudo revela primeiras pistas

Um estudo de caso-controlo, concluído no início do mês, dá as primeiras pistas a nível nacional sobre os contextos em que parece existir maior probabilidade de ser infetado. Os investigadores concluíram que frequentar ginásios ou viver em casas mais lotadas são os fatores associados a um risco mais acrescido de contágio.