Sociedade

4 de agosto 2020

EM DIRETO | ONU quer que escolas reabram - em segurança - de forma a evitar uma "catástrofe geracional"

A ONU pediu, esta terça-feira, que os Governos reabram as portas dos estabelecimentos de ensino quando haja controlo da transmissão local dos contágios de covid-19. Numa mensagem gravada, o secretário geral da ONU, António Guterres, alerta para a "catástrofe geracional" que poderá acontecer se a "crise na educação", que antes da pandemia de covid-19 já existia, se aprofundar. Em Portugal, o último balanço da DGS, feito esta segunda-feira, dava conta do primeiro dia sem registo de mortes desde 16 de março. "Tem sido muito difícil nestes últimos tempos. Queria dizer que estamos muito felizes em que isto tenha acontecido”, disse, na conferência de imprensa, António Sales, alertando que a "a situação pode inverter" a qualquer momento e, por isso, é preciso olhar para os números mais recentes com "cautela" e "humildade".