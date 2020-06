Sociedade

17 de junho 2020

EM DIRETO | Orçamento Suplementar aprovado na generalidade. "Orçamento do SNS será dez vezes maior do que o dinheiro para a TAP", diz Costa

Foi aprovado, na generalidade, esta quarta-feira, o Orçamento Suplementar na generalidade. CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. O Orçamento só passou com os votos a favor do PS, a abstenção da esquerda, do PSD, PAN e de Joacine Katar Moreira. A votação final global será no dia 3 de julho e os partidos têm até dia 24 para apresentar propostas de alteração ao documento. António Costa disse, durante o seu discurso, que o orçamento para o "SNS será dez vezes maior do que o dinheiro para a TAP". Já João Leão, o novo ministro das Finanças, garantiu, várias vezes, que não prevê qualquer aumento de impostos no futuro.