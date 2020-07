Sociedade

EM DIRETO| País mantém-se a três velocidades nos próximos 15 dias com regras mais apertadas em Lisboa

A ministra Mariana Vieira da Silva afirma que ocorreu uma tendência descrescente de novos casos de covid-19 em Portugal, nos últimos 15 dias, no entanto, sublinha que não é altura para "ficarmos completamente descansados" e por isso mesmo irá ser mantido o mesmo nível de vigilancia na Grande Lisboa, a região mais afetada nas últimas semanas. No que toca aos ajuntamentos vão manter-se as mesmas: nas 19 freguesias de Lisboa, que se encontram em estado de calamidade, o número de pessoas permitido nos ajuntamentos é de 5 pessoas, na Área Metropolitana de Lisboa é de 10, e no resto do pais são permitidas reuniões de 20 pessoas.