Sociedade

8 de junho 2020

EM DIRETO | Pandemia está a melhorar na Europa mas a piorar no resto do mundo. País regista mais seis mortes e 192 novos casos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu, esta segunda-feira, que a pandemia da covid-19 está a melhorar na Europa, mas por outro lado, está a agravar-se no resto resto mundo, segundo o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus. Existem quase sete milhões de pessoas infetadas e quase 400 mil óbitos relacionados com o novo vírus, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan. O boletim da DGS desta segunda-feira revela que morrerram mais seis pessoas devido à covid-19 no país. Portugal regista um total de 1.485 óbitos desde o início da pandemia. Há mais 192 novos casos. Contabilizam-se assim 34.885 infetados.