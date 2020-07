Sociedade

2 de julho 2020

EM DIRETO | Pandemia já matou mais de 517 mil pessoas em todo o mundo. Portugal regista mais 8 óbitos e 328 novos casos

Já morreram 517.416 pessoas em todo o mundo devido à covid-19. De acordo com um balanço da AFP, baseado em dados oficias, há registo de 1,7 milhões de infetados. Em Portugal morreram, nas últimas 24 horas, mais oito pessoas. No total, já morreram 1.587 pessoas desde o início da pandemia no país.