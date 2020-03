Sociedade

23 de março 2020

EM DIRETO | Passageiros nacionais abandonaram cruzeiro de madrugada. MAI confirma sete detenções por desobediência

Eduardo Cabrita revelou que foram já feitas detenções por crimes de desobediência, num dos casos o detido estava infetado. Esta madrugada, 21 dos passageiros do cruzeiro que atracou em Lisboa ontem de manhã saíram do navio. Ao todo, 39 pessoas podiam ter deixado o barco, mas quase metade preferiu ficar por viajar com cidadãos de outras nacionalidades.