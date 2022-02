16 de fevereiro 2022 às 10:00

EM DIRETO | Peritos propõem alívio das medidas em duas etapas com fim dos certificados no acesso a estabelecimentos

Portugal já é atualmente dos países com menos restritivas e por isso a equipa de peritos propõe um alívio em duas etapas com fim de certificados no acesso a estabelecimentos. Na reunião, a DGS confirmou que o pico de infeções foi atingido a 28 de janeiro. Quanto à vacinação, 96% dos portugueses têm pelo menos uma dose, 91% duas doses e 88% dos maiores de 50 anos têm o reforço. E devido a esta taxa de vacinação, foi possível verificar que o risco de morte por covid-19 em janeiro foi duas a seis vezes menor em vacinados. Já a mortalidade está abaixo dos números atingidos em outros invernos, devido às medidas que foram tomadas.