Sociedade

11 de junho 2020

EM DIRETO | Portugal com 1.504 mortos, mais 7 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram registadas mais sete vítimas mortais e 310 infetados de covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número total de óbitos no país, desde o início da pandemia, sobe para 1.504 - e o número de casos confirmados tem agora um novo total de 35.910. Segundo os dados, no último dia recuperaram mais 260 pessoas no país. No total, 22.002 doentes da covid-19 já foram curados. Portugal e Espanha vão manter, até ao dia 30 de junho, o controlo de pessoas nas fronteiras entre os dois países, no âmbito das medidas de combate ao novo coronavírus.