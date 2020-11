Sociedade

19 de novembro 2020

EM DIRETO | Portugal com 6.994 infetados e 69 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou esta quinta-feira mais 6.994 infetados com covid-19, um novo máximo de casos diários no país desde o início da pandemia. O boletim da Direção-Geral da Saúde reporta ainda mais 69 óbitos relacionados com o novo vírus. O total acumulado de casos é agora de 243.009 e 3.701 vítimas mortais.