Sociedade

19 de março 2020

EM DIRETO | Portugal com quatro mortes por covid-19 no dia em que Itália ultrapassou a China em vítimas

No dia em que Itália ultrapassou a China em número de mortes por covid-19, o número de pessoas infetadas em Portugal subiu para 785, mais 143 que na quarta-feira, o que representa um aumento de 22,3% em relação à véspera. Há uma terceira vítima mortal confirmada pela DGS, na região Centro, e durante a tarde o presidente da Câmara de Ovar deu conta de uma quarta no seu município. António Costa anunciou as medidas que entram em vigor com o decreto de estado de emergência.