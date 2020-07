Sociedade

20 de julho 2020

EM DIRETO | Portugal deverá receber 15.3 mil milhões de euros de Bruxelas. Há mais duas mortes e 135 novos casos de covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta segunda-feira, que Portugal deverá receber 15,3 mil milhões de euros do Fundo de Recuperação, que ainda está a ser discutido em Bruxelas, pelo quarto dia consecutivo, pelos líderes da União Europeia, que tem como objetivo apoiar os países da UE a dar uma resposta à crise provocada pelo aparecimento do novo coronavírus. Costa diz que este "é um bom acordo". A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou, esta segunda-feira, mais duas mortes, elevando assim o total de óbitos para 1.691. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 135 novos casos de covid-19, aumentado o total de infetados em Portugal para 48.771. Há 454 pessoas internadas, mais 15 em relação a ontem. 61 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos. Há mais 178 doentes recuperados. No total, já recuperaram 33.547 pessoas.