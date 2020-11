Politica

21 de novembro 2020

EM DIRETO | Portugal dividido em quatro, anuncia António Costa

António Costa anunicou, este sábado, as medidas de combate à covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal. O primeiro-ministro indica que as escolas vão estar encerradas entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro e que nos dois próximos fins de semana, que contam com dois feriados nacionais, será proibido sair do concelho no continente.