Sociedade

18 de junho 2020

EM DIRETO | Portugal é um dos países europeus que libertou mais presos para combater covid-19

Portugal foi o quarto país europeu que libertou mais reclusos com o intuito de a evitar a propagação do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais no país, segundo um relatório do Conselho da Europa, divulgado esta quinta-feira. Em primeiro lugar, e com grande destaque, na tabela está a Turquia, onde foram libertados 10.2944 presos, o que representa 35% dos reclusos do país. Depois segue-se o Chipre, onde foram libertados 121 presos (16%), a Eslovénia, em que o Governo decidiu libertar 230 reclusos (16%) e Portugal, onde, ao todo, 1874 pessoas abandonaram as prisões (15%)