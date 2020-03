Sociedade

19 de março 2020

EM DIRETO | Portugal está em estado de emergência. Conselho de Ministros reúne-se para aprovar medidas

O estado de emergência decretado pelo Presidente da República entrou em vigor à meia-noite. Depois de o Conselho de Estado e de o Governo terem dado parecer favorável à decisão, a Assembleia da República aprovou, sem votos contra, o decreto de estado de emergência. O Governo reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros para aprovar as medidas que concretizem a execução do decreto do Presidente da República. Portugal regista dois mortos em 642 casos de infeção pela covid-19.