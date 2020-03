Sociedade

18 de março 2020

EM DIRETO | Portugal já tem casos em todas as regiões. Número subiu para 642 e DGS admite apertar medidas a turistas

DGS admite avançar com controlo de temperatura ou isolamento obrigatório para quem entre em Portugal, no dia em que se confirmou a segunda morte por covid-19 e que o número de infetados subiu para 642. Quarta-feira fica ainda marcada pelo anúncio do Governo de linhas de crédito até 3 mil milhões para empresas. Agora resta esperar pelas declarações de Marcelo que está reunido em conselho de estado a discutir estado de emergência.