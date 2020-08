Sociedade

3 de agosto 2020

EM DIRETO | Portugal não registou qualquer óbito devido à covid-19 nas últimas 24 horas

Não houve registo de qualquer morte por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Desde o dia 16 de março que tal não acontecia no país. O número de vítimas mortais mantém-se assim nas 1.738. De acordo com o boletim da DGS desta segunda-feira, há mais 106 infetados, o número mais baixo desde o dia 3 de maio. No total, o país contabiliza 51.569 casos.