Sociedade

7 de agosto 2020

EM DIRETO | Portugal regista 290 novos casos de covid-19 e mais três óbitos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 290 novos casos de covid-19, elevando assim o número total de infetados com o novo coronavírus para 52.351. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado esta sexta-feira, mais três pessoas morreram. Desde o início da pandemia, já morreram 1.746 pessoas em Portugal devido ao novo coronavírus. Há menos 13 pacientes internados do que na quinta-feira. Na totalidade, há 356 pessoas internadas, 36 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos - menos seis do que no último balanço.