Sociedade

1 de fevereiro 2021

EM DIRETO | Portugal regista 5.805 novos casos e 275 por covid-19

Os dados da DGS sobre a pandemia, divulgados esta segunda-feira, dão conta de uma descida, muito significativa, no número de contágios registados nas últimas 24 horas e outra, esta mais ligeira, no número de óbitos. Assim, foram reportados mais 5.805 novos casos de infeção e 275 vítimas mortais. No total, o país soma agora 726.321 diagnósticos positivos, que levaram à morte de 12.757 infetados.