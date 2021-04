Sociedade

18 de abril 2021

EM DIRETO | Portugal regista mais 441 casos e três vítimas mortais

Portugal regista, este domingo, mais 441 casos do vírus SARS-CoV-2 e três óbitos. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o país conta com um total acumulado de 831.001 infeções, das quais 16.945 não resistiram.