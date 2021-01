Sociedade

2 de janeiro 2021

EM DIRETO | Portugal regista mais 73 mortes por covid-19 e 3.241 novos casos

O boletim da DGS, divulgado este sábado, revela que foram confirmados 3.241 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no país. No mesmo período ocorreram mais 73 mortes associadas à doença. Assim, o país supera a barreira dos 7.000 mortos por covid-19, com 7.045 vítimas mortais desde o início da pandemia. No total, já foram confirmados 423.870 casos no país.