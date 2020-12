Sociedade

15 de dezembro 2020

EM DIRETO | Portugal regista mais 84 óbitos e 2.638 novos casos de covid-19

Foram registados 84 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando assim o total de vítimas mortais relacionadas com o novo vírus para 5.733 em Portugal. Os dados da DGS, divulgados esta terça-feira, dão ainda conta de mais 2.638 contágios. No total, já foram infetadas 353.576 pessoas desde o início da pandemia no país.