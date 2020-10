Sociedade

7 de outubro 2020

EM DIRETO | Portugal regista mais oito mortes e 944 novos casos de covid-19

Morreram mais oito pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal. No total, o país regista 2.040 vítimas mortais desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da DGS, desta quarta-feira, nas últimas 24 horas foram ainda diagnosticados 944 novos casos de covid-19, elevando o total de infeções no país para 81.256