Sociedade

8 de junho 2020

EM DIRETO | Portugal regista mais seis mortes por covid-19 e 192 novos casos

Morrerram mais seis pessoas devido à covid-19 no país. De acordo com o boletim da DGS desta segunda-feira, Portugal regista um total de 1.485 óbitos desde o início da pandemia. Há mais 192 novos casos. Contabilizam-se assim 34.885 infetados. Hoje, especialistas, políticos e parceiros sociais voltam a reunir-se, no Infarmed, para analisar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. A situação de Lisboa e Vale do Tejo, a região que inspira maior preocupação neste momento, devido ao aumento do número de contágios, está na agenda.