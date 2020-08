Sociedade

17 de agosto 2020

EM DIRETO | Portugal regista mais uma morte e 132 novos casos relacionados com o novo coronavírus

Foi confirmado mais um óbito relacionado com a covid-19 em Portugal. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, foram ainda registados mais 132 novos casos, elevando assim o número total de pessoas infetadas no país para 54.234. Portugal regista ainda mais 103 casos de recuperação - no total 39.800 pessoas já venceram a doença no país.