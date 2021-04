Sociedade

26 de abril 2021

EM DIRETO | Portugal, sem mortes nas últimas 24 horas, regista mais 196 novos casos de covid-19

Portugal registou, esta segunda-feira, mais 196 novos casos do vírus SARS-CoV-2 e zero vítimas mortais. É a primeira vez desde agosto que não se registam óbitos no país. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma, desde o início da pandemia, 834.638 infetados, dos quais 16.965 não resistiram.