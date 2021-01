Sociedade

6 de janeiro 2021

EM DIRETO | Portugal supera os 10 mil casos de covid-19 e regista mais 91 mortes

O novo balanço da covid-19 no país, divulgado esta quarta-feira pela DGS, revela que foram registados 10.027 novos casos de covid-19 - um novo máximo diário. Os dados mostram ainda que morreram mais 91 pessoas devido à doença. No total, já foram confirmadas 446.606 infeções desde o início da pandemia no país e 7.377 óbitos.