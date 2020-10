Sociedade

14 de outubro 2020

EM DIRETO | Portugal supera pela primeira vez os dois mil casos diários no dia em que o país volta ao estado de calamidade

Foram diagnosticados 2.072 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número de casos diários nunca antes registado no país. O boletim da DGS desta quarta-feira revela ainda que morreram mais sete pessoas devido ao novo coronavírus. No total, o país soma agora 91.193 infetados e 2.117 vítimas mortais desde o início da pandemia. O primeiro-ministro anunciou, no mesmo dia, que Portugal vai passar para o estado de calamidade.