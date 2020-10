Sociedade

4 de outubro 2020

EM DIRETO | Portugal ultrapassa a barreira dos 2.000 óbitos por covid-19

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 10 vítimas mortais infetadas com o novo vírus em Portugal. O país ultrapassa assim os dois mil óbitos relacionados com o novo coronavírus desde o início da pandemia. No total, 2.005 pessoas morreram devido à covid-19. Foram ainda registados, desde ontem, mais 904 casos de covid-19, elevando o total de pessoas infetadas para 79.151.