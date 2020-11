Sociedade

4 de novembro 2020

EM DIRETO | Portugal ultrapassa a barreira dos 7.000 casos diários e regista mais 59 óbitos

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, Portugal registou 7.497 novos casos de covid-19 e 59 óbitos nas últimas 24 horas. Estes números estabelecem um novo recorde no número de casos diários e de vítimas mortais desde o início da pandemia. O número elevado de casos deve-se ao "somatório de 3570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte", explica a DGS.