Sociedade

5 de setembro 2020

EM DIRETO | Preço da vacina desenvolvida por França e Grã-Bretanha vai ser abaixo de dez euros

O presidente da Sanofi anunciou, este sábado, que a vacina que a empresa está a desenvolver, em parceria com a GSK, vai ter um custo abaixo de dez euros. Olivier Bogillot justificou que a diferença entre o custo da vacina desenvolvida pela AstroZeneca (2,50 euros) estava na utilização dos recursos internos, como os “próprios investigadores e as próprias fábricas". Portugal registou hoje 486 novos casos de covid-19, elevando assim o número total de pacientes diagnosticados com a doença em Portugal para 59.943. Nas últimas 24 horas, morreram mais cinco pessoas devido à covid-19. Desde o início da pandemia já morreram 1.838 pessoas devido à doença.