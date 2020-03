Sociedade

15 de março 2020

EM DIRETO | Presidente convoca Conselho de Estado para discutir estado de emergência | VÍDEO

Depois de o primeiro-ministro ter anunciado que a declaração de Estado de Emergência está nas mãos de Marcelo, o Presidente comunicou aos portugueses, através de um vídeo, que convocou o Conselho de Estado, que vai reunir na quarta-feira, para discutir o assunto. Acompanhe aqui as últimas informações sobre o Covid-19 no país e no mundo.