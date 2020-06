Sociedade

2 de junho 2020

EM DIRETO | Primeiros casos foram registados há três meses

Recuperamos os números da epidemia e do impacto da covid-19 no país nestes três meses. Morreram 1.424 pessoas, a maioria com mais de 80 anos, muitos residentes em lares. Da China, onde tudo começou, Portugal registou apenas um caso importado.