Sociedade

6 de junho 2020

EM DIRETO | Problemas informáticos impedem DGS de divulgar boletim

Um problema no sistema de informação usado pela Direção Geral da Saúde está a impossibilitar a divulgação dos dados deste sábado na altura habitual. Ministra da Saúde explicou que se trata de uma situação que afeta “sistemas em vários países europeus” e teve como consequência o “atraso do acesso dos técnicos da DGS aos dados que permitem a construção do boletim epidemiológico diário”.