Sociedade

1 de julho 2020

EM DIRETO | Reabertura de Fronteiras com Espanha assinalada hoje

"Hoje assinalamos ao mais alto nível a normalização do trânsito terrestre da fronteira entre Portugal e Espanha. É um reencontro entre vizinhos que são irmãos e amigos. Desta fronteira aberta depende a nossa prosperidade partilhada e um destino comum no projeto europeu", escreveu António Costa na sua conta do Twitter, ainda antes das cerimónias oficiais em Badajoz e em Elvas, que além do primeiro-ministro contam também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o rei Felipe VI e com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez.