17 de dezembro 2020

EM DIRETO | Recolher obrigatório às 23h do dia 31 de dezembro

"Não estamos no ponto onde desejávamos estar", começa por dizer o primeiro-ministro, na sua declaração ao país para apresentar as medidas contra a covid-19 para o Natal e Ano Novo. Costa pede contenção nas celebrações natalícias, mas não impõe mais restrições, ao contrário da Passagem do Ano, quando será decretado o recolher obrigatório no dia 31 de dezembro, havendo ainda circulação limitada a partir das 13 h nos dias 1, 2, e 3 de janeiro.