Sociedade

21 de novembro 2020

EM DIRETO | Registados mais 6.379 casos e 62 mortes nas últimas 24 horas

Foram confirmados mais 6379 casos de covid-19 este sábado. Assim, Portugal ultrapassou a marca de 250 mil casos do novo vírus. Foram ainda registados mais 62 óbitos por covid-19, segundo o boletim epidemiológico das autoridades de saúde. Já morreram 3.824 pessoas infetadas com a doença. António Costa anuncia este sábado as medidas de combate à covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal.