Sociedade

26 de novembro 2020

EM DIRETO | Registados mais 82 óbitos e 6.383 novos casos de covid-19

Foram confirmados mais 6.383 casos do novo coronavírus no país nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 280.394. No mesmo período foram registados 82 óbitos por covid-19, o terceiro pior registo desde o início da pandemia. No total já morreram 4.209 pessoas por covid-19 em Portugal. O número de internados diminuiu ligeiramente: Há 3.192 infetados nos hospitais (menos 59 do que na véspera), incluindo 506 (menos um do que na quarta-feira) em unidades de cuidados intensivos.