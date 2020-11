Politica

24 de novembro 2020

EM DIRETO | Registados mais 85 óbitos e 3.919 novos casos de covid-19

Portugal passou a marca das 4.000 vítimas mortais, esta terça-feira, tendo registado 85 óbitos nas últimas 24 horas, levando para 4.056 o total de mortes associadas à pandemia no país. No mesmo período foram também confirmados 3.919 novos contágios, o que atualiza o total de infeções para 268.721. Nos cuidados intensivos estão agora 506 doentes, mais oito do que ontem.