Sociedade

28 de novembro 2020

EM DIRETO | Registados mais 87 óbitos e 4.868 novos casos de covid-19

Foram confirmados mais 4.868 casos do novo coronavírus no país nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 290.706. No mesmo período foram registados 87 óbitos por covid-19. No total já morreram 4.363 pessoas por covid-19 em Portugal. Nos cuidados intensivos estão agora mais três pessoas, o que soma 529. O número de total de infetados hospitalizados, no entanto, baixou para 3.155, havendo menos 53 doentes internados.