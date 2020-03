Sociedade

22 de março 2020

EM DIRETO | Regras e restrições do estado de emergência entraram em vigor à meia-noite

Entraram em vigor, pelas 00h00 deste domingo, as regras e restrições previstas no decreto do governo do estado de emergência face à pandemia da covid-19. Em Portugal, há 1.280 casos confirmados e 12 pessoas já morreram devido ao novo coronavírus. No total, mais de 290 mil pessoas foram infetadas em todo o mundo e o número de vítimas mortais é já superior a 12.700.