Sociedade

7 de setembro 2020

EM DIRETO | 'Reuniões do Infarmed' recomeçam hoje com novo formato e nova morada

Esta segunda-feira o ponto de situação nacional será apresentado na reunião entre peritos e decisores políticos, agendada para a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. As chamadas reunião do Infarmed, que mudam assim de endereço, serão agora transmitidas online.