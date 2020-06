Sociedade

25 de junho 2020

EM DIRETO | Surto na urgência de Torres Vedras já fez um morto

Morreu um dos doentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras que testaram positivo para a covid-19. A notícia foi avançada pelo Centro Hospitalar do Oeste (CHO). Segundo a unidade hospitalar, esta quarta-feira, eram conhecidos resultados positivos em oito doentes, um dos quais acabou por morrer, e dois profissionais.