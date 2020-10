Sociedade

28 de outubro 2020

EM DIRETO | Uso de máscara na rua obrigatório a partir de hoje

O uso de máscara na rua passa a ser obrigatório a partir desta quarta-feira, com algumas exceções. A fiscalização do cumprimento da Lei cabe às forças de segurança e às polícias municipais e o não cumprimento desta imposição é punido com multas que vão até aos 500 euros.